07.02.2025 - Bezahlbares Wohnen in Neuss: 48 öffentlich geförderte Wohnungen in der Nordstadt fertiggestellt

Mit der Fertigstellung von 48 öffentlich geförderten Wohnungen entlang der Römerstraße setzt der Neusser Bauverein ein weiteres Zeichen für bezahlbaren Wohnraum. Zum Einzug erhalten alle neuen Mieterinnen und Mieter traditionell einen Blumengruß. Stellvertretend wurde der erste Strauß an Regina Michalski (82) überreicht. Die feierliche Geste erfolgte durch Bürgermeister Reiner Breuer und Bauverein-Geschäftsführer Dirk Reimann.

Blumenstrauß als Willkommensgruß

Seit dem Sommer wohnt Regina Michalski in ihrer neuen Wohnung Am Hohen Weg. Der Umzug von Köln nach Neuss erfolgte, um näher bei ihrer Familie zu sein. „Wir haben zwei Jahre lang nach einer passenden, vor allem barrierefreien Wohnung gesucht“, sagt die 82-Jährige. Nun fühlt sie sich in ihrem neuen Zuhause sehr wohl, nicht zuletzt wegen der guten Spaziermöglichkeiten und der guten Nahversorgung.

Bürgermeister Reiner Breuer betont die Bedeutung solcher Neubauprojekte: „Bezahlbarer und barrierearmer Wohnraum ist für unsere Stadtgesellschaft besonders wichtig. Dieses Bauvorhaben in der Nordstadt zeigt, wie modernes Wohnen mit hoher Lebensqualität realisiert werden kann.“

Moderner Wohnraum mit durchdachtem Konzept

Das Neubauprojekt umfasst viergeschossige Wohnhäuser mit insgesamt 48 Wohnungen. Davon sind 29 Zwei-Zimmer und zehn Drei-Zimmer Wohnungen für Mieter mit Wohnberechtigungsschein (WBS) A (Miete: 6,40 Euro je Quadratmeter) vorgesehen. Weitere sieben Zwei-Zimmerund zwei Drei-Zimmer-Wohnungen werden mit WBS B (mit 7,20 Euro je Quadratmeter) vermietet. Geschäftsführer Dirk Reimann sagt: „Unser Ziel ist es, attraktiven Wohnraum zu schaffen, der für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich bleibt. Gerade für ältere Menschen und Familien sind barrierearme Wohnungen besonders wichtig.“

Grüne Innenhöfe und thematische Gestaltung

Ein besonderes Merkmal der vier Neubauten entlang der Römerstraße ist die Gestaltung der Außenanlagen: Die neu entstandenen Innenhöfe wurden unter dem Motto „Vier Jahreszeiten“ bepflanzt. Frühjahrsblühende Kupfer- Felsenbirnen, sommerliche Zieräpfel, leuchtender Rotahorn im Herbst und immergrüne Kiefern für den Winter sorgen für eine naturnahe Atmosphäre. Auch die Spielgeräte greifen dieses Konzept farblich auf. Die feierliche Übergabe des ersten Blumengrußes an Regina Michalski markiert den Auftakt für eine Reihe weiterer Begrüßungen: In den kommenden Tagen erhalten alle neuen Mieterinnen und Mieter durch Kundenberater Nils Lufen ebenfalls einen Blumengruß als Willkommenszeichen des Neusser Bauvereins.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Zum Einzug einen Blumengruß: Bürgermeister Reiner Breuer,

Geschäftsführer Dirk Reimann (r.) und Kundenberater Nils Lufen (M.) gratulieren Mieterin Regina Michalski (mit Tochter Bettina Güntgen) zum Einzug in den Neubau Am Hohen Weg.)

Herausgeber:

Neusser Bauverein GmbH

Haus am Pegel

Am Zollhafen 1

41460 Neuss

021 31 127-439

Ihr Ansprechpartner:

Dipl.-Journ. Heiko Mülleneisen, Pressesprecher

presse@neusserbauverein.de