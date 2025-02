07.02.2025 - Bezirksausschuss III – Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten tagt

Über den barrierefreien Ausbau des Bushaltestellenpaars „Eissporthalle“ an der Jakob-Koch-Straße berät der Bezirksausschuss III – Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 13. Februar 2025. Zudem legt das Gremium die Standorte für die Dialog-Displays im Bezirk für das Jahr 2025 fest.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Pfarrsaal St. Paulus Weckhoven, (Maximilian-Kolbe-Str. 4) und wird von der Ausschussvorsitzenden Nadine Baude geleitet. Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.