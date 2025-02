07.02.2025 - Umleitung Linie 852 in Norf wegen Baumaßnahme

Die Stadtwerke-Buslinie 852 wird ab Montag (10.2.) in Norf in Richtung Ulmenallee eine Umleitung fahren. Die Haltestelle Mainstraße kann nicht angefahren werden. Hintergrund ist Umbau der Haltestellen Norf Bahnhof. Die Haltestellen Norf Bahnhof können dennoch in beide Richtungen bedient werden. Die Fahrtrichtung Neuss-Innenstadt der 852 ist von der Umleitung nicht betroffen.

