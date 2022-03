07.03.2022 - Jazzdrums und sechs Saiten-Instrumente

„Conversation with six string-people“ heißt das ungewöhnliche Experiment, das am Samstag, 12. März 2022, in der Alten Post, Neustraße 28, stattfindet. Dies wird ein Hörerlebnis der Extraklasse: Der geniale Drummer Peter Weiss hat sechs Koryphäen der aktuellen Gitarrenszene eingeladen, die sich hier in verschiedenen Besetzungen präsentieren wird und vorwiegend eigenes Material spielen.

Jeweils an der Gitarre zu hören sind Sandra Hempel, Norbert Scholly, Tobias Hoffmann und Philipp van Endert. Mattias Akeo Nowak greift in die Bass-Saiten und am Schlagzeug sitzt Peter Weiss, der das ganze Projekt trägt und zusammenhält.

Die Musizierenden sind viel zu gut an ihren Instrumenten, als dass sie einen Wettstreit nötig hätten. Statt „wer ist lauter und schneller?“ lautet die Frage eher „was bietest Du mir an, was höre ich daraus - und wie antworte ich darauf?“ Großartige Duette und coole Grooves werden geboten. Dabei sind alle Musizierenden mit ihrem jeweils charakteristischen Sound aus der Gruppe heraus erkennbar.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 14 Euro, für Schülerinnen und Schüler zehn Euro und für Schülerinnen und Schüler der Alten Post oder der Musikschule fünf Euro. Tickets sind bestellbar unter Telefon 02131/904122 oder per E-Mail an info@altepost.de.

(Stand: 07.03.2022/Spa)

