07.03.2022 - Kodály, Schubert und Chopin

Die Erstlingswerke für Cello und Klavier von Kodály, Schubert und Chopin stehen im Mittelpunkt eines Konzertes der Musikschule der Stadt Neuss am Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr im Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1. Joana Rini Kröger (Violoncello) und Markus Dominici (Klavier), beide Dozenten erfolgreicher Instrumentalklassen an der Musikschule Neuss, beschreiten in einem hochvirtuosen Programm diese musikalischen Pfade mit drei kammermusikalischen Kleinoden, in denen klangliche Finesse auf kompositorische Meisterschaft trifft. Dass ausgerechnet ihre Erstlingswerke für Cello und Klavier zu den Juwelen der Duoliteratur zählen würden, hätten sich die drei jungen Komponisten Kodály, Schubert und Chopin nicht träumen lassen. Neben Schuberts eigens für die Bogen-Gitarre komponierten, innerlich anmutenden „Arpeggione-Sonate“ erwarten das Publikum völlig kontrastierende Klangwelten in Kodálys einsätziger Sonatina sowie in Chopins ausgelassenem Bravourstück. Der Eintritt zum Konzert ist frei und erfolgt mittels Einlasskarte. Kostenlose Einlasskarten für die Veranstaltung sind ab sofort an der Infotheke im RomaNEum erhältlich.

(Stand: 07.03.2022/Spa)