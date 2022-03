07.03.2022 - Worte persönlicher Wertschätzung

Das Jugendensemble der Alten Post hat ein neues Theaterstück mit Tanz einstudiert. Am Freitag, 11. März 2022, 20 Uhr, ist Premiere. Worum geht es? Das Stück spielt in einem Großkonzern irgendwo in der Neuzeit. Wie brave Zahnräder rotieren die Mitarbeitenden in der gegebenen Ordnung. Als Nachfolge für den alten weißen Mann an der Spitze des Unternehmens stehen ähnlich Denkende in den Startlöchern.

Doch inmitten schlafwandelnder Konformität und dem Vokabular wertschätzender Kommunikation gibt es ein paar Büroangestellte, die auf unterschiedliche Art ausbrechen wollen: Eine Bereichsleiterin möchte den Oberchef von seinem Ledersessel-Thron stoßen. Eine verklärte Sekretärin wünscht sich in die heile Welt romantischer Serien am Arbeitsplatz. Ein für das Betriebsfeierkomitee abgestellter Mitarbeiter plant eine hierarchiebrechende Orgie. „Worte persönlicher Anerkennung“ ist eine Satire über die Arbeitswelt, über das Gesagte und das wirklich Gemeinte. Auf der Bühne stehen Isabella Beutling, Tom Eichhorn, Ida Parlings, Sina Rohde, Emil Saebel und Lianne Zeleken. Um die Tanzszenen hat sich Stefanie Lenz gekümmert. Musik, Skriptredaktion und Regie liegen in der Hand von Dennis Palmen. Das 2016 gegründete Jugendensemble der Alten Post bietet 13- bis 17-jährigen Theaterbegeisterten einen ersten professionellen Einstieg in Bühnenprojekte. „Worte persönlicher Anerkennung“ ist die siebte Produktion nach „letters to my friends“ (Mai 2017), „Die Stadt“ (Januar 2018), „Countdown“ (November 2018), „What happened to Stella?“ (Mai 2019), „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“ (Januar 2020) und „Ende gut, alles gut“ (zwei Präsentationsphasen online im November 2020 und März 2021).

Nach der Premiere sind weitere Aufführungen am 16., 18. und 20. März 2022, jeweils 20 Uhr, zu sehen. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel und Maskenpflicht auch am Platz. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro, für Schüler und Schülerinnen der Musikschule fünf Euro.

(Stand: 07.02.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.