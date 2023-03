07.03.2023 - Paatz und Comeback: Öffentliche Führungen im Museum

Sonntag ist Museumstag: Am kommenden Sonntag, 12. März 2023, bietet das Haus am Obertor gleich zwei Führungen an. Los geht es um 11.30 Uhr mit einem Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Die Kunst der Wahrnehmung. Jürgen Paatz – Malerei“. Klare, monochrome Werke lassen die Besucher*innen in eine intensive Betrachtung eintauchen und geben Raum für ganz individuelle Kunsterlebnisse. Rund 60 Werke aus mehreren Jahrzehnten spiegeln jene »Kunst der Wahrnehmung« wieder, die zum intensiven Sehen und Empfinden einlädt.

Um 15 Uhr heisst es „Comeback. Gerettete Meisterwerke neu entdecken“. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neue Impulse in den Sammlungsbereichen freuen und ausgewählte Meisterwerke in den Blick nehmen. Die jeweils 60minütigen Führungen kosten vier Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.