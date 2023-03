07.03.2023 - Von Heine bis Hosen ist alles dabei

Das Jazz Enseble JE:D kommt am 30. März 2023 für ein Konzert im Rahmen der Jazzreihe "Blue in Green" in das Kulturforum Alte Post. Dabei zeigen die Musiker was Jazz in seiner ihm eigenen Freiheit und Flexibilität möglich macht.

JE:D - diese gute Laune verheißende Abkürzung steht für das Jazz Ensemble Düsseldorf. In dieser kreativen Ideenschmiede wollen sechs Musiker dem Jazz ihrer Heimatstadt ein Gesicht verleihen. Rainer Witzel (Saxophon/Woodwinds), Mathias Haus (Vibraphon), Philipp van Endert (Gitarre), Sebastian Gahler (Piano), Nico Brandenbug (Bass) und Peter Weiss (Drums, Percussion) stehen dabei im Austausch mit anderen Orten und mit einem großen Netzwerk an Musikern und Künstlern aus aller Welt. Es verwischen auch die Grenzen zu anderen Sparten und Genres wie Klassik, neue Musik, Tanz, Theater und bildender Kunst. Die Landeshauptstadt wird repräsentiert und zugleich musikalisch neu interpretiert. Von Kraftwerk bis Karneval, von Heinrich Heine bis zu den Toten Hosen reicht die Inspirationspalette, derer sich die kosmopolitisch erfahrenen JE:D-Musiker bedienen.

Der Eintritt beträgt 18,- / 12,- 5,- Euro (Schüler*innen Alte Post, Musikschulcard, Neusspass) Tickets können telefonisch unter der Rufnummer 02131/904122 oder per E-Mail an info@altepost.de bestellt werden