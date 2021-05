07.05.2021 - Bauarbeiten Bataverstraße

Auf der Bataverstraße beginnen voraussichtlich am Dienstag, 25. Mai 2021 Kanal- und Straßenbauarbeiten sowie der Bau eines Kreisverkehrs. Die Bauzeit für den Bereich zwischen dem bereits hergestellten Kreisverkehr in Höhe Kaufland und der Stadtgrenze zu Meerbusch ist mit rund 15 Monate geplant.

Hier entstehen beidseitig ausreichend breite Geh- und Radwege mit Grün- und Parkstreifen. Die beiden Fahrspuren werden durch einen Mittelstreifen voneinander getrennt. Im Mittelstreifen werden – wo möglich – Straßenbäume angeordnet. Außerdem kann der Mittelstreifen Abbiegespuren zur Erschließung der angrenzenden Gewerbegrundstücke aufnehmen. So kann die Behinderung des fließenden Verkehrs auf der Bataverstraße durch abbiegende Fahrzeuge minimiert werden. Etwa 100 Meter süd-westlich von der Stadtgrenze nach Meerbusch soll zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Straße in Richtung Düsseldorf als Verbindung zur Zülpicher Straße entstehen. Daher wird bereits jetzt der zukünftige Knotenpunkt zu einem Kreisverkehr ausgebaut. Dieser Kreisverkehr verdeutlicht zugleich den Ortseingang nach Neuss und wirkt und geschwindigkeitsdämpfend und verkehrsberuhigend.

Während der gesamten Bauzeit wird die Bataverstraße ab dem Kreisverkehr bis zur Stadtgrenze Neuss/Meerbusch (A 52) in Richtung Neuss gesperrt und als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Meerbusch geführt. Der südliche Abschnitt der Bataverstraße bis einschließlich zum Kreisverkehr ist von der Einbahnstraßenregelung nicht betroffen. Die Umleitung aus Meerbusch wird über die Neusser-, Kevelaerer-, Eupener- und Gladbacher Straße eingerichtet.

Begonnen wird, am bereits bestehenden Kreisverkehr, mit dem Ausbau des rechten Bereiches in Fahrtrichtung Meerbusch. Sukzessive wandert die Baustelle von dort aus in Richtung Neusser Stadtgrenze. Hierzu wird der Verkehr in Fahrtrichtung Meerbusch links sicher vorbeigeführt. Nach Fertigstellung dieses Bereiches wird mit dem Ausbau der Fahrtrichtung Neuss begonnen. Entsprechend wird im Anschluss der Einbahnstraßenverkehr auf das dann bereits fertiggestellte, rechte Teilstück umgeleitet.

Die Grundstücke im Baustellenbereich auf der Bataverstraße sind immer erreichbar. Es kann jedoch zu temporären Einschränkungen kommen, die den jeweiligen Unternehmen frühzeitig mitgeteilt werden. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die im Bauabschnitt befindlichen Grundstücke der Bataverstraße in Notfallsituationen jederzeit erreichen.

Weitere Informationen zu der Baumaßnahme können im Baustellenradar auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.baustellenradar-neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 07.05.2021, Fi)