07.05.2021 - Bauausschuss

Über den Bebauungsplan 484 – Augustinusviertel (ehemaliges St. Alexius-Krankenhaus) berät der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 11. Mai 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem diverse Umbaumaßnahmen von Bushaltestellen im Stadtgebiet sowie Mitteilungen der Verwaltung zum Quartalsbericht des Tiefbaumanagements Neuss und zum Deckenerneuerungsprogramm 2021.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Sitzung in Form eines Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an ralf.beckers@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 06.05.2021, Kro)