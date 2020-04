07.04.2020 - „Wir bringen Ihr Ticket“ – Stadtwerke liefern Bustickets auf telefonische Bestellung nach Hause

Persönlicher geht es kaum: Ein Anruf genügt und Stadtwerke-Mitarbeiter Dimitrios Karakatsoulis macht sich schon auf den Weg. Mit „Wir bringen Ihr Ticket“ haben sich die Stadtwerke im Rahmen der Corona-Krise ein weiteres Serviceangebot einfallen lassen.

Ergänzend zum Kauf über die „neuss mobil“ App, den Vorverkaufsstellen und Fahrscheinautomaten liefern die Stadtwerke ab sofort auch Bus- und Bahntickets auf telefonische Bestellung ohne Gebühren frei Haus. Der Stadtwerke-Mitarbeiter ist an seiner roten Dienstjacke zu erkennen und legitimiert sich zusätzlich an der Haus- bzw. Wohnungstür mit seinem Dienstausweis. Die Bezahlung kann bar und noch im Laufe dieser Woche per EC-Karte auch bargeldlos erfolgen.

Kundinnen und Kunden rufen montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 02131/5310-666 an und bestellen das gewünschte Ticket. Bestellt werden können: EinzelTickets, 4-erTickets, ZusatzTickets oder Monats-wertmarken (Ticket1000, Ticket2000 und YoungTicket-PLUS). Alle Tickets sind erhältlich für die Preisstufen A bis D sowie als Kurzstrecke (außer Monatstickets). Lieferkosten entstehen keine. Der Service „Wir bringen Ihr Ticket“ gilt ab einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Die Ticketauslieferung ist in Neuss und Kaarst möglich und soll noch am Tag der Bestellung erfolgen. Dies ist allerdings abhängig von der Nachfrage.

Auch beim „Wir bringen Ihr Ticket“-Service gilt es, die Anzahl der Kontakte so gering wie möglich zu halten. Von daher empfehlen die Stadtwerke, Tickets auf Vorrat zu bestellen.

Alle Infos zum Ticket-Bringservice der Stadtwerke Neuss finden sich unter: www.stadtwerke-neuss.de/ticketlieferung