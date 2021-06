07.06.2021 - Bezirksausschuss Innenstadt

Über einen Bericht zum Informations- und Erfahrungsaustausch zu Angelegenheiten des Bezirks berät der Bezirksausschuss I (Innenstadt) in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. Juni 2021, 17 Uhr. Inhalte des Berichts sind unter anderem die geplante Umgestaltung des Wendersplatzes, der Boulevard Neuss an den Rhein und der Verkehrsversuch einer Radverkehrsachse Deutsche Straße – Drususallee – Sebastianusstraße.

Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung zwischen Präsenz- und Videositzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, statt. Interessierte, die an der Sitzung teilnehmen möchten, sollten sich vorab per E-Mail an stephan.milek@stadt.neuss.de anmelden.

Die vollständigen Unterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 7. Juni 2021/Spa)