07.06.2021 - Zwei Spielerkabinen für TuS Reuschenberg

Für den Kauf und das Aufstellen von zwei Spielerkabinen gewährt die Stadt Neuss dem TuS Reuschenberg einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent der angemessenen Anschaffungskosten zweier Spielerkabinen, höchstens jedoch rund 2250 Euro.

Der TuS Reuschenberg stellte im März 2021 einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu einer Baumaßnahme. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Rasenplatz mit zwei Spielerkabinen zu versehen.

Aus Sicht der Verwaltung ist dies keine Baumaßnahme, da der überwiegende Teil der Kosten Lieferkosten sind, die Spielerkabinen nicht festverbaut sind und es sich nicht um ein Gebäude handelt.

Weiterhin ist die Bezirkssportanlage keine vereinseigene Sportstätte. Die Ausstattung des Rasenplatzes ist keine notwendige Ausstattung, da der Kunstrasenplatz mit Spielerkabinen ausgestattet ist. Es besteht somit die Möglichkeit, bei höherrangigen Spielen, auf den ganzjährig bespielbaren Platz auszuweichen.

Des Weiteren würde eine Anerkennung als Baumaßnahme das Budget für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen für vereinseigene Sportstätten um den Betrag von rund 5200 Euro im Haushaltsjahr 2022 reduzieren und ginge zu Lasten von Vereinen, die Sportstätten eigenständig betreiben.

Aus diesem Grund wurde in der Vergangenheit in diesen Fällen ein Zuschuss analog zum Zuschuss zur Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 25 Prozent der Anschaffungskosten gewährt, da die Verwaltung anerkennt, wenn Vereine über das Notwendige hinaus investieren möchten.

Die von der Verwaltung anerkannten Kosten zur Anschaffung von Spielerkabinen belaufen sich insgesamt auf rund 9000 Euro.



(Stand: 07.06.2021/Stgl)