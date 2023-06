07.06.2023 - Schützenfest in Kaarst

Ab kommenden Samstag, 10. Juni, bis Dienstag, 13. Juni, findet in Kaarst das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenumzüge fahren die Linien 851 und 852 einen geänderten Linienweg. Die beiden Buslinien fahren folgende Umleitungsstrecken: Die 851 biegt nach der Haltestelle „Adenauerallee“ rechts in die Niederdonkerstraße und fährt von dort weiter über die Osterrather Straße, Giemestraße und Friedenstraße und hier weiter auf dem regulären Linienweg. In die Gegenrichtung gilt die Umleitungsstrecke entsprechend umgekehrt. Die Linie 852 fährt ebenfalls nach der Haltestelle „Adenauerallee“ in die Niederdonker Straße, Osterrather Straße und weiter auf der Giemesstraße. Von dort fährt sie weiter über Martinusstraße, Büttgener Straße, Erftstraße bis zum Kreisverkehr Lange Hecke und ab dort auf dem regulären Linienweg. In die Gegenrichtung gilt die Umleitungsstrecke entsprechend umgekehrt. Je nach Zugweg der Schützen muss die Umleitungsstrecke eventuell kurzfristig angepasst werden. Dann führt die Umleitung über die Girmeskreuzstraße, Oststraße und weiter zur Langen Hecke.



Die Haltestellen „Rathaus“ und „Maubisstraße“ können während der Umzüge in beide Fahrtrichtungen nicht angefahren werden. Je nach Zugweg kann der Haltepunkt „Neusser Straße“ ebenfalls nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestellen werden alle Haltepunkte auf der Umleitungsstrecke angefahren. Die Stadtwerke Neuss bitten ihre Fahrgäste, einen längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen.



Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.