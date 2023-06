07.06.2023 - Schützenfest in Weckhoven

Ab kommenden Samstag, 10. Juni, bis Dienstag, 13. Juni, findet in Neuss-Weckhoven das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenumzüge fahren die Linien 844, 854 und SB 53 einen geänderten Linienweg. Die Umleitungsstrecke führt in Richtung Hoisten Schleife (844) bzw. Bernhard-Letterhaus-Straße (854) und Düsseldorf Südpark (SB 53) über die Erprather Straße. Von dort biegen die Busse links in den Hahnenweg und fahren weiter über die Gohrer Straße, Hüttenstraße, Hoistener Straße, Am Palmstrauch und von dort weiter den regulären Linienweg. In die Gegenrichtung fahren die Busse die umgekehrte Umleitungsstrecke ab der Kreuzung Grevenbroicher Straße/Am Palmstrauch.

Die Haltestellen „Lindenplatz“ und „Einkaufszentrum“ können während der Schützenumzüge nicht bedient werden. Darüber hinaus können am Montagnachmittag, 12. Juni, die Haltestellen auf der Weckhovener Straße kurzzeitig nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen in Fahrtrichtung Innenstadt werden „Am Palmstrauch“, in Höhe Hausnummer 8, sowie an der Erprather Straße, Höhe Burgweg, eingerichtet. In die Gegenrichtung werden Ersatzhaltestellen ebenfalls auf der Erprather Straße sowie „Am Palmstrauch“, Höhe Hausnummer 8, eingerichtet. Die Stadtwerke Neuss bitten ihre Fahrgäste, einen längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.