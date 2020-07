07.07.2020 - Spaß im Gras

Das Jugendamt der Stadt Neuss veranstaltet in Kooperation mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen sowie dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal des SKM Neuss e. V. auch in diesem Jahr auf der Bezirkssportanlage in Neuss-Grimlinghausen (Kasterstr. 76a) wieder das Zeltlager „Spaß im Gras“.

Seit über 20 Jahren bietet „Spaß im Gras“ Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Ferien zu verbringen und gemeinsam mit alten und neugewonnenen Freundinnen und Freunden an zahlreichen Sport-, Spiel- und Kreativangeboten teilzunehmen. In diesem Jahr findet das Angebot im Rahmen des Neusser „Ferienspaß“ vom 29. Juni 2020 bis 10. Juli 2020 statt.

Aufgrund der aktuellen Situation findet das Angebot dieses Jahr als Tagesangebot, also ohne Übernachtung, statt. Von 9 bis 18 Uhr haben insgesamt achtzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 12 und 16 Jahren die Möglichkeit an diversen Aktivitäten vor Ort teilzunehmen. Pro Woche können sich vierzig Kinder und Jugendliche anmelden. Die Kosten (inklusive Frühstück und Mittagessen) betragen für die erste Ferienwoche sechzig Euro (sechs Tage) und für die zweite Ferienwoche fünfzig Euro (fünf Tage).

Ein Team von vierundzwanzig engagierten Betreuerinnen und Betreuer (Hauptamtlerinnen und Hauptamtler der beteiligten Einrichtungen und Honorarkräfte) sorgt für das Gelingen des Angebots – und für den Spaß!

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm: Es gibt eine breite Palette von Sport-, Spiel- und Kreativangeboten. Außerdem gibt es Lagerfeuer, Kistenklettern und Rollenspiele.

Die Teilnahme kann nur mit vorheriger Anmeldung im Kontakt Erfttal unter der Rufnummer 02131/166800 erfolgen. Weitere Informationen hält das Jugendamt der Stadt Neuss (02131/905353) bereit.

Die Stadt Neuss stellt für das Zeltlager finanzielle Mittel in Höhe von circa 15.500 Euro bereit, davon

- ca. 3.000 Euro Materialkosten

- ca. 8.000 Euro Honorarkosten (Honorar- und Reinigungskräfte)

- ca. 4.000 Euro Mahlzeiten (Catering Firma)

- circa 500 Euro Diverses (Bewirtung Vortreffen Honorarkräfte, Werbung)

Bedingt durch die Corona-Pandemie kann es in diesem Jahr eventuell zu höheren Ausgaben kommen, da bei den Anbietern aufgrund höherer personeller Aufwände bzw. erhöhter Hygienemaßnahmen Mehrkosten entstehen können.

Unterstützt werden die Organisatorinnen und Organisatoren zudem vom Neusser Bauverein AG, dessen Mitarbeitende für den Transport des Materials zum Veranstaltungsort sorgen. Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima stellt Brennholz für Lagerfeuer zur Verfügung.

Ohne das große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen und der Honorarkräfte bei der Vorbereitung und Durchführung des Zeltlagers könnte das Angebot in dieser Form nicht stattfinden.