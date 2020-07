07.07.2020 - Viele neue Kurse an der Volkshochschule

Auch die Volkshochschule Neuss musste aufgrund der Corona-Pandemie von einem auf den anderen Tag ihre Türen schließen. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Es folgten produktive Wochen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS viele Online-Angebote entwickelten. „Rund 60 digitale Bildungsangebote hat das VHS-Team mit den Lehrkräften entwickelt“, berichtet VHS-Direktorin Dr. Marie Batzel stolz.

Mit den ersten Lockerungen und einem Hygienekonzept galt es zunächst, mit den Schulabschluss-Kursen wieder in das Unterrichtsgeschehen im Romaneum einzusteigen. „Die Zeugnisvergabe für die Schülerinnen und Schüler, die den Realschulabschluss an der VHS geschafft haben, ist jedes Jahr ein besonderer Termin,“ erzählt Batzel. „Wenn Erwachsene es schaffen, Bildungsabschlüsse nachzuholen, ist das immer ein Grund zum Feiern.“

Ab Mai konnten – soweit die Coronaschutzverordnung es zuließ - unterbrochene Kurse fortgeführt werden. Gleichzeitig wurden viele neue Präsenz-, Hybrid- und Online-Kurse ins Leben gerufen, um Alternativen zu ausgefallenen Kursen bieten zu können. Insgesamt können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Sommermonaten über 80 Bildungsveranstaltungen der VHS in Anspruch nehmen. „Diese Menge ist ein Rekord,“ weiß Dr. Marie Batzel.

Dahinter verbirgt sich eine große Vielfalt an Angeboten: Für Kinder und Jugendliche finden sich im Rahmen des Ferienspaßes unterschiedlichste Angebote wie beispielsweise Theaterspielen, Bogenschießen und Online-Spiele programmieren. „Besonders froh sind wir, dass ein Kurs stattfinden kann, in dem Jugendliche sich mit der Bedeutung der Kommunalwahlen im Herbst beschäftigen. Am Ende des Projekts „Neuss wählen!“ soll ein Videoclip stehen, den die Jugendlichen selbst erstellen und mit dem sie hoffentlich viele Andere motivieren können, wählen zu gehen“, berichtet die Projektplanerin Ursel Hebben.

Für Erwachsene, die ihre Ferien gerne kreativ nutzen, gibt es Kurse für Ölmalerei, Zeichnen, kreatives Fotografieren oder das Reparieren von Alltagsgegenständen. Genussorientierte werden bei der „Sommerakademie Grill- und Sommerweine - Barbeque de luxe“ fündig.

Fitness und Entspannung stehen aktuell hoch im Kurs – vom Lunch Break Yoga bis zum Bodystyling gibt es auch hier viel zu entdecken. „Besonders beliebt sind in diesem Jahr Veranstaltungen, die wie ‚Outdoor - Yoga meets Pilates am Morgen‘ an der frischen Luft stattfinden,“ erklärt Sandra Goldmann, Sportwissenschaftlerin und Fachbereichsleiterin für alle Gesundheitsthemen an der VHS. Dazu wird im Romaneum nun auch die Dachterrasse genutzt. Bei schönem Wetter macht der Sport hier besonders viel Spaß. „Letzte Woche bin ich am frühen Abend aus dem Büro gekommen und war ganz überrascht: auf der Dachterrasse mit seinen knallbunten Stühlen waren noch buntere Yogamatten zu sehen mit vielen Teilnehmenden, die gerade den Sonnengruß machten. Vor strahlend blauem Himmel – toll“, erzählt Batzel lächelnd.

Wer die Zeit nutzen möchte, um eine Fremdsprache zu lernen oder seine Kenntnisse aufzufrischen wird ebenfalls bedient: „Spanisch Ferienauffrischung für Jugendliche“ oder ein „Chinesisch-Bildungsurlaub“ runden das umfangreiche Angebot ab.

Außerdem laufen in den Sommerferien die Bildungsangebote weiter, deren Teilnahme verpflichtend ist wie die Deutsch-Integrationskurse. Für bestimmte Zielgruppen wurde extra eine Sommerakademie entwickelt, damit die verlorene Lernzeit nachgeholt werden kann – so für die internationale Gruppe von Jugendlichen im Projekt Kompass D.

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Angeboten sind unter www.vhs-neuss.de abrufbar.