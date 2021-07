07.07.2021 - Online-Veranstaltungen zur Mobilitätsentwicklung

Die Stadt Neuss stellt aktuell die Weichen für die Mobilität der Zukunft und bearbeitet dazu gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern das Mobilitätsentwicklungskonzept 2035. Der gesamte Prozess sieht eine umfangreiche Beteiligung der Neusserinnen und Neusser vor.

Ab Montag, dem 12. Juli 2021 finden dazu in verschiedenen Stadtbezirken abendliche Online-Veranstaltungen statt, beginnend in Rosellen und den nördlichen Bezirken. Interessierte Bürgerinnen und Bürgerinnen haben dabei die Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen zur künftigen Mobilität sowie ihre Einschätzungen und Meinungen zum Thema Alltagsmobilität zu äußern.

Weitere Informationen und die Anmeldung sind möglich unter https://eveeno.com/mobilitaet-zukunft-neuss. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin einen Link als Zugang zur Online-Veranstaltung.

Die Bevölkerungsworkshops sind eine weitere Säule in der Erarbeitung des Mobilitätsentwicklungskonzeptes der Stadt Neuss. In den vergangenen Monaten fanden dazu bereits unterschiedliche Beteiligungsformate statt, unter anderem eine Online-Befragung sowie Sitzungen mit unterschiedlichen Interessensvertretern aus der Bevölkerung. In den kommenden Monaten findet zudem ein Mobilitätsideen-Wettbewerb statt und Anfang September kann im Rahmen der „Mobile Open Days“ angeschaut und getestet werden, wie moderne Mobilität funktionieren kann.

Die Stadt rechnet damit, dass das Mobilitätsentwicklungskonzept gegen Ende dieses Jahres fertig sein kann. Sowohl das Leitbild als auch das fertige Konzept werden vom Rat der Stadt beschlossen.

(Stand: 7. Juli 2021/Bo)



Terminübersicht:

12. Juli: Rosellen 17:15 - ca. 20:00 Uhr

13. Juli: Furth-Nord / Vogelsang 17:15 - ca. 20:00 Uhr

14. Juli: Furth-Mitte / Weißenberg / Morgensternsheide 17:15 - ca. 20:00 Uhr



19. Juli: Furth-Süd 17:15 - ca. 20:00 Uhr

20. Juli: Barbaraviertel / Hafengebiet / Hammfeld 17:15 - ca. 20:00 Uhr