07.07.2021 - Zeichnen im Park

Auch in diesen Sommerferien bietet das Kulturamt der Stadt Neuss die Veranstaltungsreihe „Zeichnen im Park“ an. Jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr gibt die Grafikerin Vera Henkel interessierten Erwachsenen hilfreiche Tipps fürs Zeichnen. Start ist Mittwoch, 14. Juli 2021. Die weiteren Termine sind der 21. und der 28. Juli, sowie der 4. und 11. August 2021. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Treffpunkt ist der Haupteingang des Botanischen Gartens, Bergheimerstraße 67. Mitzubringen sind Bleistift, schwarzer dünner Filzstift, Buntstifte, Zeichenpapier sowie eine feste Unterlage und bei Bedarf eine Sitzgelegenheit. Fortgeschrittene können Material nach eigenen Wünschen mitbringen. (Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus.)

Anmeldungen per E-mail an verahenkel@icloud.com. Weitere Infos stehen auch auf der Homepage von Vera Henkel unter verahenkel.com.

Fotos:

Zwei neue Zeichnungen von Vera Henkel und Portrait Vera Henkel