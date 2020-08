07.08.2020 - Casting für Schauspielbegeisterte

Das Jugendensemble der Alten Post hat die Proben zu seiner mittlerweile sechsten Produktion aufgenommen. Diesmal geht es - frei nach Shakespeare - um den Klassiker „Ende gut, alles gut“. Der Fokus liegt auf den Hauptfiguren Helena, Bertram, Gräfin und König. Das Jugendensemble möchte sich unter der Leitung von Regisseur Dennis Palmen und Choreografin Stefanie Lenz unter anderem mit den Themen Oberflächlichkeit, Beziehungssuche, Standesunterschiede und Geschlechterrollen beschäftigen. Es werden noch Mitspielende gesucht.

Am Sonntag, 16. August 2020, um 15 Uhr findet deshalb ein Casting in der Alten Post statt. Vorsprechen können junge Leute zwischen 13 und 18 Jahren mit unterschiedlichen Talenten: Neben Sprechtheater und klassischen Texten wird es auch wieder Bewegungselemente und Chorographien geben. Außerdem ist geplant, Impulsworkshops in den Bereiche Schauspiel und Bewegung/Tanz mit weiteren Kunstschaffenden und Dozenten/-innen anzubieten, um noch mehr Blicke hinter die Kulissen des professionellen Theaters werfen zu können. Es wartet somit ein „Rundum-Paket" auf die Teilnehmenden.

Eine Zwischenpräsentation/Vorpremiere ist für den 14. November 2020 geplant, die „volle“ Premiere wird Anfang 2021 stattfinden. Während aller Proben und Präsentationen werden die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Eine Anmeldung zum Casting ist per E-Mail an dennis.palmen@kulturkomplizen.com nötig.