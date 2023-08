07.08.2023 - Große Ferien-Schwimmkursoffensive erfolgreich abgeschlossen

Über 700 Kinder haben in den Sommerferien in den Neusser Schwimmbädern 72 Extra-Schwimmkurse absolviert. Ermöglicht wurde das Extraangebot durch die erneute, intensive Zusammenarbeit zwischen der Bädertochter der Stadtwerke Neuss - Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH(NBE) - als Eigentümer und Betreiber der Neusser Schwimmbäder, dem Neusser Schwimmverein (NSV), der Turngemeinde Neuss (TG), der Deutschen Lebens- Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie Neusser Schulen. Um ausreichend Wasserflächen für die Schwimmausbildung zur Verfügung zu stellen, hatten die Stadtwerke Neuss in den ersten drei Ferienwochen das eigentlich in dieser Zeit schon in der Jahresreinigung befindliche Stadtbad exklusiv für Kursangebote zur Verfügung gestellt.

„Mit den Schwimmkursen und den Wasserflächen kommen wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen ist ein mitunter überlebenswichtiges Gut. Bereits seit 2015 haben wir mit dem Projekt „Jedes Kind muss schwimmen lernen“ Grundschullehrkräfte am Beckenrand bei der Ausbildung von über 3.000 Schülerinnen und Schülern unterstützt. Wir freuen uns, bei den Ferien-Kursangeboten die Schulen und den Vereinssport als Partner mit im Boot zu haben“, betont Stadtwerke-Bäder Geschäftsführer Matthias Braun.

So entstand einmal mehr eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Denn auch auf Vereinsseite ist man zufrieden mit dem erneut ausgebuchten Kursangebot der vergangenen Wochen. „Dank der von den Stadtwerken zur Verfügung gestellten Wasserflächen im Stadtbad konnten wir insgesamt 102 Schülerinnen und Schüler über das Landesprogramm „NRW kann Schwimmen“ in Kleingruppen fördern. Durch die intensive Übungszeit von 60 Minuten pro Kursstunde und dank der fachlich qualifizierten Schwimmausbilder*innen konnten die Schwimmtechniken verbessert werden und ängstliche Nichtschwimmer mehr Sicherheit und Freude im Wasser gewinnen. Die Hälfte der Kinder hatte mit Kursende ein Schwimmabzeichen erworben“, fasst Helga Dittrich für die Turngemeinde Neuss die zurückliegenden Kurswochen mit rund 200 teilnehmenden Kindern, überwiegend Erst- bis Sechstklässler, zusammen.

Den Großteil der Schwimmkurse in den zurückliegenden Sommerferien hat der Neusser Schwimmverein (NSV) angeboten. In 40 NSV-Kursen erlangten insgesamt 400 Kinder die Schwimmfähigkeit. „Es ist gut, dass viele Eltern die Notwendigkeit sehen, dass ihre Kinder schwimmen lernen. Die Nachfrage übersteigt trotz aller Anstrengungen in Neuss immer noch das Angebot. Uns freut es jedoch immer wieder zu sehen, wie Kinder Sicherheit im Wasser gewinnen und dabei auch Spaß haben“, blickt NSV-Geschäftsführerin Gisela Hug auf die diesjährige Schwimmkursoffensive zurück.

Bereits während der Corona-Zeit 2021 und 22 hatte die „Neusser Schwimmsport-Allianz“ in mehreren Ferien Extrakurse angeboten. Rechnet man 2023 mit ein, so konnten über 2.300 Neusser Kinder in den Ferien die Schwimmfähigkeit erlangen.





(Foto 1: Stadtbad-Schwimmmeisterin Annette Jung mit den Kursteilnehmern Fiona, Lucas, Benedikt und Jonathan (v.l.n.r.); Foto 2: Auch bei Benedikt, Fiona, Lucas und Jonathan (v.l.n.r.) verbesserte sich die Schwimmfähigkeit von Kurstag zu Kurstag © Stadtwerke Neuss)