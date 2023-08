07.08.2023 - Masters of Classical Guitar - Von Bach bis Brouwer

Unter dem Titel „Masters of Classical Guitar“ präsentiert Iñaki Ochoa Moreno, Gitarrendozent an der Musikschule der Stadt Neuss am Mittwoch, 16. August 2023 um 19 Uhr im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum sein neues Programm. Das Programm für diesen Gitarrenmusikabend reicht von J.S. Bach Sonate in G-moll BWV1001 über Mauro Giuliani’s Variationen über die Folias bis zu den Sonaten von Leo Brouwer und Antonio José. Der Eintritt ist frei.

