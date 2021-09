07.09.2021 - Die Römer sind zurück!

Zu einem Ausflug in die römische Vergangenheit lädt die Bodendenkmalpflege am Sonntag, 12. September 2021, ab 14 Uhr ein. Dabei schlagen Legionäre schlagen ihr Lager auf dem Gelände des römischen Kastells Novaesium auf dem Grünstreifen an der Kölner Straße in Neuss-Gnadental zwischen Humboldtstraße und Konstantinstraße auf und präsentieren ihre Ausrüstung. Ein Landvermesser erklärt um 15.15 und 16.45 Uhr die römische Vermessungstechnik und demonstriert, wie die Römer das Lager anlegten und die Römerstraßen planten, die das gesamte Imperium durchzogen.

Auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz: Kinder und Erwachsene können römische Spiele und den Umgang mit römischer Ausrüstung ausprobieren. Am "Historischen Rundweg", zwischen Jupitersäule und römischen Grabsteinen, starten um 14.30 und 16 Uhr zwei halbstündige Führungen mit der Bodendenkmalpflege Neuss, die anhand der archäologischen Spuren die Mauern des Römerlagers wiederauferstehen lassen.

(Stand: 03.09.2021, Spa)

