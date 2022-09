07.09.2022 - Schützenfest in Uedesheim

Ab dem kommenden Samstag, den 10. September, bis Dienstag, den 13. September, findet in Neuss-Uedesheim das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenfestumzüge fahren die Buslinien 850 und 851 eine Umleitung.

Die Haltestellen „Dormagener Straße“, „Macherscheiderstraße“, „Schmiedeweg“ sowie „Deichstraße“ können in der Zeit der Umzüge nicht angefahren werden. Ersatzhaltepunkt ist die Haltestelle „Stüttgen“ in der Fuggerstraße.

Die Schützenfestumzüge finden am Samstag ab 19 Uhr bis etwa 22.30 Uhr, Sonntag von 14 Uhr bis 17.30 Uhr, am Montag ab ca. 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr sowie am Dienstag von 16.15 Uhr bis 18.30 Uhr statt.

Die Stadtwerke Neuss bitten die Fahrgäste, den längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen. Alle Informationen stehen auch auf der Website der Stadtwerke.