07.10.2020 - Bastelpäckchen, Algenschmuck und Malworkshop – Ferienspaß für Kinder

Nähe Dein eigenes Etui, designe Schmuck aus Algen oder reise in "8 Bildern um die Welt". Mit den Herbstferien startet wieder ein kreatives und abwechslungsreiches Programm für Kinder. Im Clemens Sels Museum, Am Obertor, oder online - hier ist für jeden etwas dabei!

Termine:

Dienstag, 13. Oktober bis Sonntag, 25. Oktober 2020 (an der Museumskasse erhältlich)

#TrashUp2 - Unser DIY Etui-Set

Was passiert eigentlich mit den vielen kunterbunten Werbebannern, die an Straßenkreuzungen, Häuserfassaden und Brücken hängen, sobald unsere Ausstellungen vorbei sind? Die sind auf jeden Fall viel zu schade für den Müll! Deshalb haben wir ein spannendes Päckchen gepackt: Haltet Nadel und Faden bereit und macht die Nähmaschine startklar, denn in unserem Kreativ-Set findet ihr alles, was ihr sonst noch braucht, um aus einer alten Plane ein einzigartiges Etui zu nähen.

Kosten: Acht Euro pro Kind

Dienstag, 20. Oktober 2020, 10 bis 13 Uhr

Algen Couture - Schmuckdesign aus Algen (8 bis 14 Jahre)

Fashionfans, Meeresbiolog*innen und Sushi-Begeisterte aufgepasst: Algen finden sich in Pfützen, in Flüssen und in Meeren, auf unserer Speisekarte und natürlich auch in Fischfutter. Aber wusstest ihr, dass man auch Möbel, Kleidung und Plastik aus den Wasserpflanzen herstellen kann? In unserem Designworkshop werden wir kreativ und gestalten aus diesem faszinierenden Naturprodukt Armbänder, Ketten und Ohrringe.

Kosten: zehn Euro pro Kind - es besteht Maskenpflicht.

(Stand: 07.10.2020/Bu)