07.10.2020 - Exkursion ins Schifffahrtsmuseum

Ins Schifffahrtsmuseum Düsseldorf geht es am Samstag, 17. Oktober 2020, mit der Kunsthistorikerin Dr. Carola Gries vom Clemens Sels Museum Neuss. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Eingang des Schifffahrtsmuseums am Schlossturm, Burgplatz Düsseldorf, nach eigener Anreise.

Der Düsseldorfer Schlossturm am Burgplatz ist eines der ältesten Binnenschifffahrtsmuseen Deutschlands. Die ungewöhnlichen Ausstellungsräume gehen vom alten Kellergewölbe bis zum Obergeschoss. Auf den verschiedenen Etagen kann man alles Wissenswerte über die Schifffahrt von der Steinzeit bis heute, über Handels- und Transportwege, Pilgern und Reisen und natürlich zur Rhein-Fischerei erfahren. Die Geschichte der Stadt am Fluss und die Düsseldorfer Fürstenfamilie vervollständigen thematisch den Rundgang.

Die Gruppe wird in 60 Minuten durch die Ausstellung geführt. Danach ist Zeit, um eigene Eindrücke zu sammeln. Vor der Führung besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Frühstück (12,50 Euro) oder Kaffee und Kuchen (6,10 Euro) im Café des Schlossturms mit Blick auf die Altstadt (nur mit Voranmeldung). Die Exkursion kostet 20 Euro pro Person. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf neun Personen beschränkt. Anmeldungen sind an der Kasse des Clemens Sels Museums Neuss, Am Obtertor, möglich. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.

(Stand: 07.10.2020/Spa)