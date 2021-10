07.10.2021 - Joachim Gauck trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Bundespräsident a. D., Dr. Joachim Gauck, hat sich ins Goldene Buch der Stadt Neuss eingetragen. Bürgermeister Reiner Breuer traf mit dem ehemaligen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland im Kloster Immaculata zusammen. Herzlich begrüßte die Generaloberin der Neusser Augustinerinnen Schwester M. Celina Koch und lud dafür in das Sälchen des Klosters ein.

Der Alt-Bundespräsident war auf Einladung der Augustinerinnen nach Neuss gekommen, um beim Augustinus-Forum über das Thema Toleranz zu sprechen. Anlass sind die scheinbar rauer gewordenen gesellschaftlichen Debatten in den vergangenen Jahren. Gauck spricht sich für mehr Toleranz im Umgang mit Andersdenkenden aus. Solange die Demokratie selbst nicht in Frage gestellt werde, sollte auf abweichende und unter Umständen auch radikale Meinungen nicht gleich mit Intoleranz, Ausschluss und Verbot reagiert werden.

Das Forum mit Dr. Joachim Gauck fand in der Mehrzweckhalle des Alexius /Josef Krankenhauses statt.

Das Augustinus-Forum wurde von der Stiftung der Neusser Augustinerinnen – Corunum ins Leben gerufen, um eine katholische Plattform zu schaffen, auf der sich Referentinnen und Referenten mit gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Fragen auseinandersetzen. Bei den Podiumsdiskussionen erhalten auch die Gäste Gelegenheit, sich aktiv zu beteiligen.

