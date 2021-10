07.10.2021 - Spanisch für Abiturienten

In den Herbstferien, bietet die Volkshochschule Neuss vom 18. bis zum 22. Oktober 2021 im Romaneum täglich von 15 bis 16.30 Uhr einen Spanischkurs für Schülerinnen und Schüler an, die im kommenden Jahr ihr Abitur machen möchten oder Spanisch in der Oberstufe gewählt haben. Die Dozentin ist Muttersprachlerin und wiederholt auf dem Sprachniveau B1-B2 mit unterschiedlichen Methoden und Medien. Bei Beratungsbedarf unterstützt Sie die VHS unter der Telefonnummer 02131 904151. Anmeldung entweder über die Webseite www.vhs-neuss.de oder per Mail an vhs@stadt.neuss.de.



(Stand: 07.10.2021, Fi)