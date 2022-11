07.11.2022 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung

Am kommenden Donnerstag, 10. November 2022, findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung statt. Neben den Beratungen zum Haushalt stehen unter anderem Berichte der Verwaltung über das Treffen der kommunalen Akteure zur sozialen Lage in Neuss sowie zur Wohnungssituation in Bezug auf Wohnungsleerstände auf der Tagesordnung.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses (E.260) statt und wird vom Ausschussvorsitzenden Karlheinz Kullick geleitet. Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerportal auf neuss.de zur Verfügung.