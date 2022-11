07.11.2022 - Bezirksausschuss III - Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten

Am kommenden Donnerstag, 10. November 2022, tagt der Bezirksausschuss III - Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Umbau der Hochstadenstraße. An dem Knotenpunkt Helpensteiner Weg, Hoistener Schulweg soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Zudem stellt die Verwaltung das Programm "kinderstark - NRW schafft Chancen" vor. Dieses hat zum Ziel alle Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürgern in den Quartieren nutzbar zu machen.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Kyburg statt und wird von der Ausschussvorsitzenden Nadine Baude geleitet. Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerportal auf neuss.de zur Verfügung.