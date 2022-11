07.11.2022 - Gedenken an die Reichspogromnacht

Zur Erinnerung an die Zerstörung der jüdischen Synagogen am 9. November 1938 und die Verfolgung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger durch nationalsozialistischen Terror findet am Mittwoch, 9. November 2022, um 11.30 Uhr eine Gedenkstunde am Mahnmal in der Grünanlage an der Promenadenstraße statt. An dem von dem Künstler Ulrich Rückriem geschaffenen Mahnmal werden Bürgermeister Reiner Breuer und Bert Römges von der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf an die Opfer der jüdischen Bevölkerung erinnern. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Marienberg und des Nelly-Sachs-Gymnasiums gestalten die Gedenkstunde mit. Zum Abschluss wird das jüdische Totengebet El male Rachamim gesungen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der diesjährigen Gedenkstunde teilzunehmen.