07.11.2023 - Eissporthalle steht wieder komplett zur Verfügung

Gute Nachrichten aus der Eissporthalle. Die fast 50 Jahre alte Anlage im Südpark in Reuschenberg steht ab morgen (8.11.) wieder allen Nutzern zur Verfügung. Die Stadtwerke hatten den Saisonstart für die Öffentlichkeit aufgrund eines Defektes in der Eisaufbereitung im September verschieben müssen. Die eissporttreibenden Vereine und der Schulsport konnten die Eissporthalle jedoch in den vergangenen Wochen bereits nutzen. Der Saisonstart für die Öffentlichkeit erfolgt nun morgen um 17.30 Uhr mit der „Disco on ice“ und DJ Michael.

„Wir haben in den vergangenen Wochen mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet und sind nun froh, dass alle Kompressoren für die Eisaufbereitung wieder planmäßig laufen. Mein Dank gilt unseren engagierten Mitarbeitern, aber auch den Dienstleistern, die uns schnell und unkompliziert bei der Problemlösung geholfen haben“, erklärt Matthias Braun, Geschäftsführer der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH.

Innovative Lösung für Eisaufbereitung

Zum planmäßigen Start der Eisaufbereitung Anfang September stand der Stadtwerke-Tochtergesellschaft NBE nur einer von drei Kompressoren zur Verfügung. Die dadurch deutlich verminderte Leistung sowie die über Wochen noch sommerlichen Außentemperaturen führten dazu, dass sich die Eisschicht nur sehr langsam aufbaute. Dennoch konnten noch im September bereits wieder Eiskunstlaufsportlerinnen und -sportler des NSK mit dem Schlittschuhtraining im Südpark beginnen. Auch die Neusser Eishockey-Cracks konnten nach und nach wieder das Eis nutzen und auch schon Spiele bestreiten. Auch der Schulsport konnte in der Eissporthalle stattfinden. In der vergangenen Woche konnte ein aus Dänemark angereister Spezialist mittels einer „Bypass-Lösung“ die beiden bis dato streikenden Kompressore in der Eisaufbereitung wieder aktivieren. „Seitdem läuft wieder alles planmäßig und wir können morgen auch endlich die Eissaison 2023/2024 für die interessierte Öffentlichkeit starten“, freut sich Oliver Tiedtke, stellvertretender Betriebsleiter der Neusser Eissporthalle.



Saison startet direkt durch

Höhepunkt der diesjährigen Eissaison ist das Eismärchen „Die Weihnachtsgeschichte“ vom Neusser Schlittschuh-Club. Der Vorverkauf für die fünf Aufführungen zwischen dem 3. und 17. Dezember läuft bereits.

Die erste Eishockey-Mannschaft des Neusser EV bestreitet am Freitag, 10. November um 20 Uhr in der Eissporthalle im Südpark gegen Bergisch Gladbach Realstars ihr erstes Regionalliga-Heimspiel in dieser Saison.

Alle Informationen zur Eishalle, den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden sich online unter www.stadtwerke-neuss.de/baeder-eishalle/eissporthalle