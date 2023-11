07.11.2023 - Kinderversammlung in Rosellerheide

Alle Kinder sind herzlich eingeladen, am Montag, 13. November 2023, von 16 bis 17.30 Uhr bei der Kinderversammlung in Rosellerheide ihre Fragen an Bürgermeister Reiner Breuer zu stellen. Die Kinderversammlung wird durch das Jugendamt der Stadt Neuss in Zusammenarbeit mit der St.-Peter-Schule und dem Kinder- und Jugendtreff der Trinitatiskirche organisiert und findet in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendtreffs (Koniferenstraße 19, 41470 Neuss) statt. Rederecht haben ausschließlich Kinder bis 14 Jahre, Erwachsene sind als Gäste willkommen. Fragen zu der Veranstaltung beantwortet das Kinderbüro gerne telefonisch unter 02131 90-5190 oder per E-Mail an kinderbuero@stadt.neuss.de.