07.12.2020 - Kultur für Kinder 2021

In Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater präsentiert das Kulturamt der Stadt Neuss auch im kommenden Jahr wieder die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ – 2021 bereits zum 38. Mal. An sechs Sonntagen werden im Schauspielhaus des Landestheaters jeweils drei Vorstellungen um 11 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr geboten.

Verschiedene Gasttheater werden den Zuschauerinnen und Zuschauern ein buntes Programm präsentieren und für spannende, lustige und besinnliche Momente sorgen. Das Rheinische Landestheater ist wie jedes Jahr mit einem eigenen Stück vertreten.

Das Abonnement für alle Vorstellungen richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Es kostet 42 Euro und kann noch bis Sonntag, 13. Dezember 2020, vorbestellt werden. Die Bestellkarte mit dem Flyer zur Veranstaltung kann auf www.neuss.de abgerufen werden und ist an das Kulturamt der Stadt Neuss zu richten. Einzelne Veranstaltungen sind auch für jüngere Kinder geeignet.

Ab Mittwoch, 30. Dezember 2020, sind für alle Vorstellungen auch Einzelkarten für jeweils acht Euro zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühr erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturfuerkinder-neuss.de.

Die Theaterstücke im Überblick:

- „Frau Holle“, Wittener Kinder- und Jugendtheater, 10. Januar 2021, ab drei Jahren (Ersatztermin: 28. März 2021)

- „Die Gespensterjäger“, Theater Mika & Rino, 7. März 2021, ab vier Jahren

(Ersatztermin: 16. Mai 2021)

- „Das tapfere Schneiderlein“, theater mimikri, 6. Juni 2021, ab fünf Jahren

- „Kommissar Gordon – Der erste Fall“, Trotz-Alledem-Theater, 26. September 2021, ab fünf Jahren

- „Rotkäppchen und Herr Wolff“, Rheinisches Landestheater, 31. Oktober 2021, ab sechs Jahren

- „Der glückliche Prinz“, Abajur Theatre Company, 12.Dezember 2021, ab sechs Jahren





(Stand: 07.12.2020, Kro)