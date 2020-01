08.01.2020 - Letzte Chance auf „Kunst aus Neuss“

... „Kunst aus Neuss“ im Kulturforum Alte Post zu sehen. Als städtische Galerie schafft es die Einrichtung jedes Jahr wieder, Kunst in ihren unterschiedlichsten Techniken und Macharten in einem spannenden Dialog zu präsentieren. Darin haben erfahrene Größen und junge Wilde ihren Platz - ihre Werke gehen durch die Art der Präsentation ungeahnte Verbindungen ein. Dieses Mal liegt ein Schwerpunkt auf dem Thema „Installationen“. Die Jahresausstellung ist montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 12 bis 18 Uhr zu sehen, der Eintritt ist frei.