08.01.2020 - Musical-Casting in Neuss „HAIRSPRAY“

Die Neusser Musicalwochen gehen in die nächste Runde – mit „Hairspray“. Für diese schrille Produktion werden engagierte und talentierte Darstellerinnen und Darsteller ab 15 Jahren mit fortgeschrittener Gesangs-, Schauspiel- und/oder Tanzerfahrung gesucht. Am 7., 8. und 9. Februar 2020 findet im Veranstaltungssaal im Kulturforum Alte Post Neuss, ganztägig das Casting statt. Wer kann mitmachen und wie? Traditionell läuft die Koproduktion des Kulturforums Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss unter hochprofessionellen Bedingungen.

Vorbereitet werden für die Auditions müssen ein moderner Schauspielmonolog (circa fünf Minuten), ein Musicalsong und ein Popsong (mindestens einer der Songs soll in deutscher Sprache vorgetragen werden). Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach erfolgreichem Casting? Der Anspruch ist sehr hoch, entsprechender Einsatz wird vorausgesetzt. Hauptprobetag ist immer samstags von 10 bis 16 Uhr. Zusätzlich finden montags zwischen 18 bis 22 Uhr regelmäßig Tanzproben sowie musikalische Proben statt. In den vierwöchigen Intensivproben während der Sommerferien wird durchgeprobt. In der Endprobenwoche vor der Premiere am 9. September 2020 finden jeden Nachmittag/Abend Proben statt. Die Teilnahme an allen genannten Proben und an den Aufführungen (am 9., 11., 12., 13., 16., 18., 19. und 20. September) ist verpflichtend. Für diese Produktion werden keine Gagen gezahlt, sondern die Teilnehmenden erhalten qualifizierten Gesangs-, Schauspiel- und Tanzunterricht. Somit eignet sich die Mitwirkung als Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen oder als Bereicherung der eigenen Fähigkeiten in einem professionellen Rahmen. Die Bewerbungsunterlagen mit Noten müssen bis zum 30. Januar 2020 im Kulturform Alte Post oder in der Musikschule eingegangen sein. Weitere Infos und Bewerbungsformulare sind unter www.neusser-musicalwochen.de erhältlich.