08.01.2021 - Anmeldeverfahren der weiterführenden Schulen

Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf das Corona-Virus, muss für die Anmeldung an den weiterführenden Schulen für die 5. Klassen für das Schuljahr 2021/2022 unbedingt eine Voranmeldung mit Terminvergabe erfolgen. Hierfür bieten die städtischen weiterführenden Schulen ab Montag, 11. Januar 2021, ein Online-Tool auf der jeweiligen Homepage der Schule an, über das die Eltern einen Termin zur Anmeldung vereinbaren können. Weitere Informationen zur Anmeldung erhalten die Eltern außerdem mit dem Anmeldeschein, der im Januar mit den Halbjahreszeugnissen ausgegeben werden wird.



(Stand 08.01.2021, Kro)