08.01.2024 - Baumfällungen in der Windmühlengasse und auf dem Markt

Im Innenstadtbereich stehen Robinien, die nun in der Altersphase angekommen sind und mehr Aufmerksamkeit bedürfen. Daher wurden Anfang Dezember 2023 zusätzliche Zugversuche an Robinien in der Windmühlengasse sowie auf dem Markt durchgeführt.

Beauftragt wurden die Gutachten der drei betroffenen Robinien aufgrund der klimatischen Auswirkungen der letzten Jahre (Extremsommer 2018 und 2019) sowie der starken Versiegelung und Hitzestrahlung in diesen Bereichen. Die Zugversuche an den Bäumen ergaben, dass die Bäume nicht standsicher sind und in Folge eines starken Sturms umstürzen könnten. Bei zwei Robinien empfiehlt der Gutachter eine Entnahme der Bäume zum Jahresanfang. Da auch die dritte Robinie nur mit erheblichem Rückschnitt für einen begrenzten Zeitraum erhalten werden könnte, werden die drei Bäume bis Mitte Januar 2024 gefällt.