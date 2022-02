08.02.2022 - Hat „der Westen“ eine Zukunft?

Lange Zeit schien es, als ob Europa und Nordamerika die Welt dominieren würden. In Zeiten der Globalisierung melden auch andere Großmächte politische und wirtschaftliche Ansprüche an und stellen die "westliche" Weltdeutung und Wertemodelle in Frage. Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner plädiert in seinem Vortrag in der Volkshochschule Neuss im Romaneum am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 18 Uhr dafür, Weltentwürfe aus Arabien, Afrika oder China ernst zu nehmen und zu überlegen, wie die Werte der Aufklärung in die globale Zukunft eingebracht werden könnten.

Die Volkshochschule lädt in Kooperation mit dem Integrationsamt der Stadt Neuss zu dem entgeltfreien Vortrag und anschließender Diskussion ein. Um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.

