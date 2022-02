08.02.2022 - Open House in der Alten Post

Ab Samstag, 12. Februar 2022, können Interessierte eine Woche lang Einblicke in die Kures des Kulturforums Alte Post gewinnen. Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr, bis zum 20. Februar sind die Kursräume an der Neustraße im Anschluss während der regulären Öffnungszeiten zugänglich. Zu entdecken gibt es beispielsweise Aquarelle und Ei-Tempera-Gemälde aus den Kursen der Dozentin Mascha Malzeva, Bilder aus den Malkursen von Ildefons Höyng oder Arbeiten, die aus der Auschwitz-Projektwoche der Gesamtschule an der Erft hervorgegangen sind. Man erfährt mehr über die Mappenberatung - ein Angebot von Dozentin Anke Jüngels - oder über die Arbeitsergebnisse der Gruppe „Kunst und Wissenschaft“. Eine gute Gelegenheit, um hinter die Kulissen des preußischen Postgebäudes zu schauen und einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Arbeit vor Ort geleistet wird. Weitere Infos wie zum aktuellen Kursprogramm sind unter www.altepost.de zu finden.

(Stand: 08.02.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden Sie zwei Fotos in unserem Bildarchiv.