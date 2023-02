08.02.2023 - Bürgermeister Breuer besucht Berufsförderungszentrum Schlicherum

Bürgermeister Reiner Breuer hat das Berufsförderungszentrum (BfZ) in Schlicherum besucht und dort vielfältige Einblicke in die Arbeit der Einrichtung erhalten.

Das Team um Geschäftsführer Michael Stork ermöglicht insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit verschiedenen Maßnahmen die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt. In zehn Lehrwerkstätten und sechs Berufsfeldern werden die Jugendlichen auf eine Tätigkeit im Arbeitsmarkt vorbereitet. Breuer betonte, wie wichtig die Arbeit des BfZ ist: „Hier werden junge Menschen in schwierigen Lebenslagen an die Hand genommen und für die Zukunft fit gemacht. Sie erfahren Wertschätzung statt Ablehnung, was ganz wichtig ist im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit“.



Den Abschluss des Besuchs bildete ein gemeinsames Mittagessen, das den Teilnehmenden die Möglichkeit zum direkten und ungezwungenen Austausch mit dem Bürgermeister bot.

