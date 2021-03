08.03.2021 - 90. Geburtstag von Janosch: Stadtbibliothek-Ausstellung

Zum 90. Geburtstag von Horst Eckert, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Janosch, nimmt die Stadtbibliothek Neuss auf Initiative des Fördervereins Einsendungen von selbstgemalten Bildern entgegen, um sie in der Bibliothek auszustellen. Ob Schnuddel, Tigerente, Bär oder Tiger – jedes Motiv, von Janosch selbst oder seinen zahlreichen Werken, ist gerne gesehen.

Die Bilder können ab Donnerstag, 11. März 2021, an die Adresse der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, 41460 Neuss, gesendet werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, 31. März 2021. Die Bilder werden an den Fenstern der Kinderbibliothek für vier Wochen ausgestellt.



(Stand 08.03.2021/Stgl)