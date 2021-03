08.03.2021 - Anmeldeverfahren weiterführende Schulen 2021/2022

Das Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2021/2022 an den weiterführenden Schulen ist abgeschlossen. Insgesamt werden 1320 derzeitige Grundschulkinder an die städtischen Gymnasien, Gesamtschulen und die Realschule Holzheim wechseln.

Im Bereich der Realschule werden 73 Schülerinnen und Schüler angenommen (Realschule Holzheim). Im Bereich der Gymnasien werden die Schülerinnen und Schüler wie folgt angenommen: Quirinus-Gymnasium: 106, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: 114, Nelly-Sachs-Gymnasium: 105, Marie-Curie-Gymnasium: 115, Gymnasium Norf: 180. Im Bereich der Gesamtschulen werden die Schülerinnen und Schüler wie folgt angenommen: Comenius-Gesamtschule: 132, Janusz-Korczak-Gesamtschule: 116, Gesamtschule an der Erft: 108, Gesamtschule Nordstadt: 109, Gesamtschule Norf: 162.





(Stand 08.03.2021/Stgl)