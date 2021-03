08.03.2021 - Baumarbeiten an der Preußenstraße

Wegen eines Pilzbefalls, der die Bäume in kürzester Zeit absterben lässt, müssen an der Preußenstraße zehn Linden gefällt werden, zwei davon aufgrund besonders schweren Befalls noch in dieser Woche. Die restlichen acht Bäume werden im Laufe der nächsten Wochen entfernt. Darüber hinaus wird an weiteren geschädigten Linden eine so genannte Kronenpflege durchgeführt, mit der eine Verbesserung der Vitalität erreicht werden kann. Die Arbeiten erfordern es, dass kurzzeitige Parkverbote eingerichtet werden.

Die Nachpflanzung der zwei kurzfristig gefällten Bäume wird noch in diesem Frühjahr erfolgen. Die später zu fällenden acht Bäume werden im Herbst neue gepflanzt. Die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre haben große Spuren am Neusser Baumbestand hinterlassen. Durch lange Hitze- und Trockenperioden sinkt die Widerstandskraft der Bäume gegen Krankheit und Pilzbefall.

(Stand: 08.03.2021/Spa)