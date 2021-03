08.03.2021 - Stadtarchiv öffnet

Persönlich im Lesesaal des Stadtarchivs zu recherchieren und zu forschen ist ab Dienstag, 9. März 2020, in eingeschränktem Maße wieder möglich. Seit dem vergangenen Jahr musste auch das Stadtarchiv wegen der Corona-Pandemie seine Türen für die Öffentlichkeit schließen. Anfragen wurden seitdem nur schriftlich beantwortet.

Um die Auflagen zur Hygiene und Steuerung des Zutritts zu erfüllen, ist der Benutzungsablauf angepasst worden. Im Gegensatz zum Normalbetrieb ist bis auf Weiteres eine telefonische (02131/90-4251) oder schriftliche Anmeldung per Email (stadtarchiv@stadt.neuss.de) notwendig. Das Stadtarchiv bietet für jeweils zwei Besucherinnen oder Besucher einen Arbeitsplatz in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr an. Interessierte geben bitte einen Wunschtermin und zwei Alternativen an. Dabei können bereits Archivalien-Bestellungen aufgegeben werden. Sie erhalten umgehend eine Bestätigung des Stadtarchivs. Die Bearbeitung von schriftlichen Anfragen erfolgt weiterhin in gewohnter Weise. Die Besucherinnen und Besucher müssen eine Schutzmaske beim Betreten des Gebäudes tragen. Weitere Angaben zur Benutzung stehen im Internet unter www.stadtarchiv-neuss.de.

(Stand 08.03.2021, Fi)