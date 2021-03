08.03.2021 - Stadtbibliothek öffnet wieder

Auf Grundlage der neuen Corona-Schutzverordnung wird die Stadtbibliothek ab Mittwoch, 10. März 2021, wieder öffnen. Bis zu 100 kleine und große Literaturfans können die Bibliothek dann dienstags und donnerstags, 10.30 bis 18.30 Uhr, mittwochs und freitags, 12 bis 17 Uhr, und samstags, 11 bis 14 Uhr. Auch die servicefreien Zeiten am Wochenende (samstags, 14 bis 18 Uhr, und sonntags, 13 bis 17 Uhr) am Wochenende werden wieder angeboten.

Zur Nutzung der Stadtbibliothek wird ein aktueller Bibliotheksausweis benötigt, der vor Ort erworben werden kann. Beim Betreten und Verlassen des Hauses wird der Ausweis registriert, um den Auflagen der Corona-Schutzverordnung zu entsprechen. Die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze und des Kopierers ist möglich. Im gesamten Gebäude, auch an den Arbeitsplätzen, ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes verpflichtend. Alle digitalen Angebote und die Außenrückgabe stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Die automatische Verlängerung entliehener Medien und des Bibliotheksausweises endet mit Wiedereröffnung der Stadtbibliothek. Ebenfalls eingestellt wird der Bestell- und Abholservice. Vorbestellte Medien können bis Dienstag, 9. März 2021, im Windfang der Bibliothek abgeholt werden. Nicht abgeholte Medien werden ab Wiedereröffnung im Vormerkregal aufbewahrt.

Veranstaltungen finden weiterhin nur digital statt. Am Freitag, 12. März wird die beliebte Veranstaltungsreihe „Lesebär – Das Bilderbuchkino“ erstmals digital stattfinden. Mit einem umfangreichen Programm beteiligt sich die Bibliothek an der diesjährigen „Nacht der Bibliotheken“ unter dem Motto „Mitmischen“. Im Mittelpunkt des Programms steht der neue – mit Mitteln des Landes NRW eingerichtete - Makerspace. Das Programm besteht aus Tutorials, Live-Workshops sowie einer Lesung via Zoom. Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Online-Angeboten gibt es unter www.stadtbibliothek-neuss.de.

(Stand: 08.03.2021/Spa)