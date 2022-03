08.03.2022 - Internationale Tanzwochen

Zum Abschluss der Saison kommt die Compagnie Hervé Koubi wieder zu den Internationalen Tanzwochen in die Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25. Mit ihrem Erfolgsstück „Ce que le jour doit à la nuit“ (2013) knüpfen sie am Mittwoch, 9. März 2022, 20 Uhr, an ihren Erfolg von 2015 an, als sie erstmals bei den Internationalen Tanzwochen in Neuss vom Publikum frenetisch gefeiert wurde. Das Publikum darf sich auf kraftvolle Bilder freuen, auf ein Stück voller Magie, das nur so strotzt vor Energie.

Der Titel („Die Schuld des Tages an die Nacht“) verweist auf den gleichnamigen Roman von Mohammed Moulessehoul, den er unter dem Pseudonym Yasmina Khadra veröffentlichte. Er gilt als Schlüsselroman über die Geschichte Frankreichs und Algeriens und diente dem Choreographen Hervé Koubi als Ausgangspunkt für eine tänzerische Entdeckungsreise in seine eigene Vergangenheit. Der mitreißenden und faszinierenden Mischung verschiedener Tanzstile – vom Street Dance bis zum Sema, dem Tanz der Derwische – und unbändigen Energie des virtuosen 16-köpfigen Ensembles kann man sich nicht entziehen.

Tickets für die Internationale Tanzwochen gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline 02131/52699999 oder online auf www.tanzwochen.de.

Für den Besuch gilt die 2G-Regel. Beim Zutritt in die Stadthalle Neuss wird der Status als geimpft oder genesen überprüft. Benötigt werden ein entsprechendes Zertifikat und der Personalausweis. Während des gesamten Aufenthalts in der Spielstätte ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, eine FFP2-Maske wird empfohlen.

(Stand: 08.03.2022/Spa)

