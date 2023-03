08.03.2023 - Preisträgerehrung Jugend musiziert im RomaNEum

Auch in diesem Jahr lässt es sich der Förderverein der Musikschule der Stadt Neuss nicht nehmen, die vielen und sehr erfolgreichen Neusser Teilnehmer*innen des Wettbewerbs Jugend musiziert mit einem Konzert und kleinen Sachgeschenken zu ehren. Einige der hochkarätigen Wettbewerbsbeiträge werden beim Konzert am Sonntag, 19. März 2023 um 11 Uhr Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal zu hören sein.

Für die Musikschule endete der Wettbewerb mit dem bisher besten Ergebnis in 60 Jahren Geschichte des Wettbewerbs: 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im Januar nach Korschenbroich angereist, davon errangen 43 Schülerinnen und Schüler erste Preise, 11 erhielten zweite Preise. 15 Schüler*innen haben sich auch zusätzlich zur Teilnahme am kommenden Landeswettbewerb qualifiziert, der Ende März in Münster stattfindet.

Der Eintritt ist frei.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.(Foto: S. Bünting)