08.05.2023 - 50 Jahre Geschichtswettbewerb – Festakt in Berlin mit Neusser Beteiligung

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten empfing Bundespräsident und Schirmherr Frank-Walter Steinmeier am 04. Mai 2023 rund 200 Gäste im Garten des Schloss Bellevue. Zu ihnen zählte Dr. Annekatrin Schaller vom Stadtarchiv Neuss, die dem wissenschaftlichen Beirat sowie der Bundesjury des Wettbewerbs angehört.

Das Stadtarchiv ist seit vielen Jahren Partner dieses größten historischen Forschungswettbewerbs für junge Menschen in Deutschland. So werden Schülerinnen und Schüler sowie deren Tutorinnen und Tutoren aktiv bei der Wettbewerbsteilnahme unterstützt. Zahlreiche Neusser Beiträge konnten in der Vergangenheit bereits Preise erringen, indem sie spannende Facetten der Stadtgeschichte in den Blick genommen haben.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Links) und seine Frau Elke Büdenbender (Rechts) mit Dr. Annekatrin Schaller vom Stadtarchiv Neuss (Mitte))