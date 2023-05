08.05.2023 - Südbad-Freibad öffnet am 15. Mai

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Auch wenn, anders als etwa im Vorjahr, das Wetter noch nicht so ganz mitspielt: Am Montag, 15. Mai, startet die Bädertochter der Stadtwerke Neuss die Freibadsaison. Trotz angespannter Personallage wird der Freibadbereich im Südbad geöffnet. Das große Areal mit 50-Meter-Becken, Kinderplantschbereich, moderner Umkleide und den großen Liegewiesen steht dann täglich von 8 bis 20 Uhr den Besucherinnen und Besuchern offen.

„Wir haben in den vergangenen Tagen die Vorbereitungsarbeiten mit Hochdruck vorangetrieben. Zum Saisonstart in der kommenden Woche peilen wir eine Wassertemperatur von 23 Grad an. Das ist ein Grad weniger, als in den Vorjahren. Wir wollen damit aber weiterhin ein Zeichen beim Energiesparen setzen. Setzt sich sommerliches Wetter durch, wird die Wassertemperatur von selbst auf 24 und mehr Grad steigen“, erklärt Alexander Bride, Leiter Bäder der Stadtwerke Neuss.

Alle Informationen zu den Schwimmbädern der StadtwerkeNeuss finden sich online unter stadtwerke-neuss.de